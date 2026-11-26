Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada silah kullanıldı. Kavgada 2 kişi yaralanırken, tesadüfen bölgeden geçen polis ekipleri olaya müdahale etti. Adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavganın yaşandığı yerde çok sayıda boş mermi kovanı bulundu.

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay sırasında bölgeden geçen polis ekipleri kavgaya müdahale etti.

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