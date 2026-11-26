Başar, yapımı tamamlanma aşamasına gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında da yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Dereköy köyü sınırları içerisinde yapılması planlanan Sason Şehir Parkı alanında incelemelerde bulunan Başar, projenin ilçeye sağlayacağı katkıları değerlendirdi.

Kaymakam Başar, Sason Bal Müzesi ve Arıcılık Eğitim Merkezi alanında gerçekleştirilen temel kazma, kot düşürme ve palyeleme çalışmalarını inceleyerek projenin mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

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