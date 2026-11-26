İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Gültepe Mahallesi Eflatun Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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