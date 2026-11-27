Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, pompalı tüfek, 17 kartuş ve 54 fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya platformlarında özellikle gençleri suç işlemeye yönlendiren, suç örgütlerine ve silah kullanımına özendirici paylaşımlarda bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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