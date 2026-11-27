Batman'da sosyal medyada suç örgütlerine özendirici paylaşım yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
Batman'da sosyal medya üzerinden suç örgütlerine ve silah kullanımına özendirici paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
Batman'da sosyal medya üzerinden suç örgütlerine ve silah kullanımına özendirici paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya platformlarında özellikle gençleri suç işlemeye yönlendiren, suç örgütlerine ve silah kullanımına özendirici paylaşımlarda bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, pompalı tüfek, 17 kartuş ve 54 fişek ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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