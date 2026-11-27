İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medya platformları üzerinden özellikle gençleri hedef alarak suç işlemeye yönlendirici, suç örgütlerine ve silah kullanımına özendirici paylaşımlarda bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 tabanca, pompalı tüfek, 17 kartuş ve 54 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.