Polis ekipleri bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin parktaki çalışmasının ardından U.F.Ç.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, sabahın erken saatlerinde parkın önünden geçen vatandaşlar, U.F.Ç.’yi yerde hareketsiz halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

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