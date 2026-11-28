Edinilen bilgilere göre, Basın Kavşağı'nda yol kenarındaki çantayı fark eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak bomba imha ekiplerini çağırdı. Bölgeye gelen bomba imha uzmanları, çevrede kısa süreli paniğe neden olan çantayı kontrollü şekilde patlattı.

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