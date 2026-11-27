Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyünde bulunan Yeniçağlar İlk ve Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından öğrencilere balıkçılığın önemi, su ürünleri ve sağlıklı beslenme konularında bilgilendirme yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.