Vatandaşlar da Canalp'e ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, Sakarya Valiliği görevinde başarılar diledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa Vali Canalp, Sason Kaymakamı Furkan Başar, Belediye Başkanı İrfan Demir, ilçe protokolü, ilçe yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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