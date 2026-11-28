Batman'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 45 fişek ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

REKLAM

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Ş, Y.Ş. ve E.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.S. ve V.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.