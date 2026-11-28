Batman'da dilencilik yaptığı belirlenen 552 kişiye cezai işlem uygulandı
Batman'da 1 Ocak-27 Kasım tarihleri arasında zabıta ekipleri, dilencilik yaptığı belirlenen 552 kişiye toplam 973 bin 728 lira idari para cezası uyguladı.
Batman’da 1 Ocak-27 Kasım tarihleri arasında zabıta ekipleri, dilencilik yaptığı belirlenen 552 kişiye toplam 973 bin 728 lira idari para cezası uyguladı.
Batman Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, yıl boyunca cadde, sokak, kavşak, trafik ışıkları ve cami çevreleri ile vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda denetimler gerçekleştirildi.
Denetimlerde dilencilik yaptığı tespit edilen 444'ü Türk vatandaşı, 108'i yabancı uyruklu olmak üzere 552 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.
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