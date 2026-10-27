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        Batman'da kurgu kazalarla sigorta şirketlerini dolandıran şüphelilere operasyon: 43 gözaltı

        BATMAN'da 2022-2024 yılları arasında meydana gelen 41 trafik kazasının kurgulanarak sigorta şirketlerinden haksız ödeme alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 43 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 17:26 Güncelleme:
        Batman'da kurgu kazalarla sigorta şirketlerini dolandıran şüphelilere operasyon: 43 gözaltı

        BATMAN’da 2022-2024 yılları arasında meydana gelen 41 trafik kazasının kurgulanarak sigorta şirketlerinden haksız ödeme alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 43 şüpheli gözaltına alındı.

        Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte trafik kazaları üzerinden sigorta şirketlerinden haksız kazanç sağladığı değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, kentte 2022-2024 yılları arasında meydana gelen 41 trafik kazasının bir kısmının kurgulanmış olabileceği tespit edildi. Kazaların kamera kaydı bulunmayan yerlerde meydana geldiği, kazaya karışan kişiler arasında sigorta ödemelerine ilişkin hesap hareketlerinin bulunduğu ve şüpheli araç devirlerinin gerçekleştirildiği belirlendi.

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        MASAK VE HTS VERİLERİ İNCELENDİ

        İncelemelerde, bazı tamirhane sahipleri, sigorta eksperleri ve araçlarını kurgulandığı öne sürülen kazalarda kullandıran kişilerin örgütlü şekilde hareket ettiği değerlendirildi. Kurgulandığı öne sürülen kazalara ilişkin görüntülerde ise fotoğrafların inandırıcı olması için ayrıntılı çalışma yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) hesap hareketleri, HTS analizleri ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden alınan şüpheli kaza tutanakları incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda 41 olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 65 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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        43 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 06.00 sıralarında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 1’inin yurt dışında olduğu belirlenirken, 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Diğer şüpheliler hakkında yakalama işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        BAKAN GÜRLEK: SUÇTAN KAZANÇ SAĞLAYANLAR HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sigorta şirketlerinden haksız kazanç elde eden yasa dışı suç örgütlerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Hileli yöntemlerle hukuka aykırı maddi menfaat elde etmeye çalışan suç yapılanmalarının tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

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        Bakan Gürlek, 20 Ekim’de yaptığı açıklamada, Adana ayağında incelenen 76 trafik kazasının kurgu olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldığını duyurdu. Şüphelilerin hasarlı araçları yeni bir kazaya karışmış gibi gösterdikleri, aynı araçları farklı sürücülerle tekrar kullandıkları ve gerçeğe aykırı kaza tutanakları düzenlediklerinin belirlendiğini belirten Gürlek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; ticari hayatı hedef alan dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesi, suçtan elde edilen gelirlerin ortaya çıkarılması ve suç yapılanmalarının tüm bağlantılarıyla deşifre edilmesi için mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz. Hangi yönteme başvururlarsa başvursunlar, suçtan kazanç sağlayanlar hukuk önünde hesap verecektir” dedi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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