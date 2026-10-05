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        Batman'da kurulacak Sera OTB'nin altyapı çalışmalarına başlandı

        Batman'da kurulacak Batman Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) için 1. etap altyapı çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Batman'da kurulacak Sera OTB'nin altyapı çalışmalarına başlandı

        Batman'da kurulacak Batman Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) için 1. etap altyapı çalışmalarına başlandı.

        Vali Ekrem Canalp, Kocalar köyünde Batman OTB için 1. etap altyapı çalışmalarına başlanması dolayısıyla düzenlenen törende, gıda güvenliğinin dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de bir problemi olduğunu söyledi.

        Türkiye'de gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla önemli projelerin hayata geçirildiğini aktaran Canalp, Batman'da kurulacak Sera OTB'nin ülkenin gıda güvenliğine katkı sunacağını belirtti.

        Canalp, şunları kaydetti:

        "Batman olarak Türkiye'nin gıda güvenliğine yapacağımız en net katkı için bugün buradayız. Burası 1100 dönüm bir alan. Normal tarım arazisi olarak baktığınız zaman 1100 dönüm küçük görünür. Ama sera olarak yaptığınız zaman 1100 dönüm sera bambaşka bir şeydir. Çünkü sera diğer tarlalar gibi senede bir-iki defa üretim yapmıyor. 12 ay kesintisiz üretim yapıyor. Ayrıca birim alanda elde etmiş olduğunuz verim durumuna göre tarlanın verdiğinden daha fazla verim sağlıyor."

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        Sera OTB'nin 1100 dönüm alanla sınırlı kalmayacağını ifade eden Canalp, alanın genişletileceğini, bu konuda çalışmaların sürdüğünü anlattı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Tuncer de Batman Sera OTB 1. etap altyapı yatırımlarının başlangıcını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Bir zamanlar atıl olan arazilerin artık üretimin üssü haline geleceğini dile getiren Tuncer, şunları aktardı:

        "Bir zamanlar atıl durumda olan bu alan yarının üretim, istihdam merkezine ve ihracat kapısına dönüşüyor. Bakanlığımızın güçlü destekleriyle projemiz 500 milyon lira hibe ile yatırım programına alınmıştır. Projemiz kapsamında kazı ve dolgu, zemin iyileştirme, yol, elektrik, doğalgaz, içme ve kullanma suyu, telekomünikasyon, çevre ihatası gibi temel altyapı yatırımlarını​​​​​​​ gerçekleştireceğiz. Projenin sonunda 62 sera parseli, 25 sanayi parseli, idari ve sosyal tesisler olmak üzere toplam 1100 dönümlük alanı yatırımcılarımızın hizmetine sunacağız."

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        Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile Sera OTB'nin altyapı çalışmalarına başlandı.

        Törene, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü Yusuf Fatih Atay, kurum amirleri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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