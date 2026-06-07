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        Batman'da serinlemek için baraj gölüne giren kişi boğuldu

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 15:52 Güncelleme:
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        Batman'da serinlemek için baraj gölüne giren kişi boğuldu

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren kişi boğuldu.

        Üçyol köyü mevkisinde serinlemek için Ilısu Baraj Gölü'ne giren Serhat Songur (25) bir süre sonra gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Songur, sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Songur, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Hasankeyf Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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