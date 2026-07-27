Batman'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Batman'da mezarlıkta düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Valilikten yapılan açıklamada, Çamlıca Mahallesi Asri Mezarlığı'nda meydana gelen silahlı saldırıda üç vatandaşın hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı belirtildi.



Açıklamada, "Yapılan ilk değerlendirmelere göre hadisenin 16 Mayıs 2026 tarihinde ilimizde meydana gelen kız meselesinden kaynaklandığı düşünülen ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaya bağlı husumetin devamı niteliğinde gerçekleştiği anlaşılmıştır. Söz konusu bu olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında fail yakalanarak tutuklanmış olup adli süreç devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.



Olayın ardından güvenlik güçlerince gerekli müdahalenin derhal yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde geniş çaplı adli soruşturma başlatılmıştır. Yaralı şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler yürütülmekte olup, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa diğer sorumluların tespiti ve adalet önüne çıkarılması amacıyla soruşturma büyük bir titizlikle sürdürülmektedir."



- AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'ndan taziye mesajı



AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz, kıymetli dava arkadaşımız Mehmet Direk ile oğlu Ercan Direk ve yeğeni Ebubekir Direk'in Asri Mezarlık'ta uğradıkları menfur silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Bu elim hadise, hepimizi derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Merhum kardeşlerimize Cenabıallah'tan rahmet, başta Direk ailesi olmak üzere yakınlarına, sevenlerine ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum."



AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, başsağlığı dileyerek, "Bu elim hadise hepimizi derinden üzmüştür. Merhumlarımıza Cenabıallah'tan rahmet, başta Direk ailesi olmak üzere yakınlarına, sevenlerine ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabb'im mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin." ifadelerini kullandı.

