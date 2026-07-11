Batman'daki merkezde özel bireyler yüzme ve hidroterapi havuzlarından yararlanıyor

İBRAHİM TOPRAK - Batman'da engelli bireyler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aktif Engelli Yaşam Merkezi'nde yüzme ve hidroterapi havuzlarından yararlanıyor.



Batman'da 9 bin 750 metrekare alanda inşa edilen ve 12 Eylül 2025'te hizmete giren merkezde engelli bireylere hizmet veriliyor.



Özel bireyler için atölyeler, ortak yaşam alanları, bireysel ve grup eğitim odaları, spor salonu, fizik tedavi, uzay terapi, ergoterapi ve duyu bütünleme alanlarının bulunduğu merkezde, resim, müzik, ahşap, seramik, bilgisayar ve drama gibi çeşitli alanlarda kurslar veriliyor.



Merkezde aynı zamanda yüzme ve hidroterapi havuzları ile masajlı jakuzi de bulunuyor.



Engelli bireyler sıcak havanın etkili olduğu kentte haftanın 5 günü merkezdeki havuzda serinliyor, yüzme eğitimi alarak rehabilitasyon imkanlarından yararlanıyor.



- "Böyle birçok alanda hizmet veren merkez bölgemizde yok"



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Zeki Eryarsoy, AA muhabirine, merkezin geçen yıl Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete girdiğini belirtti.



Merkezin 4 bin 960 metrekare kapalı, 4 bin 800 metrekare açık olmak üzere toplam 9 bin 750 metrekarelik bir alanda faaliyet yürüttüğünü aktaran Eryarsoy, merkezden 7 yaş ve üzerindeki zihinsel ve bedensel engelli bireylerin faydalandığını söyledi.



Merkezde günlük ortalama 300'e yakın özel gereksinimli bireye hizmet sunduklarını ifade eden Eryarsoy​​​​​​​, merkez bünyesinde yüzme havuzu, iki hidroterapi havuzu ve masajlı jakuzinin bulunduğunu anlattı.



Eryarsoy, şunları kaydetti:



"Havuz hizmetimiz, talepler doğrultusunda haftanın 3 günü erkek, haftanın 2 günü kadın engelli kardeşlerimize hizmet sunmaktadır. Merkezimizde yürüttüğümüz eğitim, rehabilitasyon, spor, sosyal faaliyetlerle engelli kardeşlerimizin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi, bağımsız yaşam becerilerini güçlendirmeyi ve toplumsal hayata daha aktif katılımlarını sağlamayı hedefliyoruz. Kentimizde hava sıcaklığı gittikçe artıyor. Batman bölgenin en sıcak illerinden biri. Engelli kardeşlerimiz de sosyalleşmeye ihtiyaçları olduğu için serinlemek için bir havuzun hasretini yaşıyorlardı. Merkezimiz sayesinde onlar serinliyorlar biz de onların engellerini kaldırma yönünde çalışmaları yürütüyoruz."



Eryarsoy, engelli bireylerin havuzda serinlediğini, sosyalleşerek mutlu olduklarını, bu mutluluğun aileleri de mutlu ettiğini dile getirdi.



Engelli bireylerin uzman eğitmenler ve cankurtaran eşliğinde havuzda yüzdüklerini anlatan Eryarsoy, "Uzmanlarımız ve can kurtaran eşliğinde, ailelerinin de bazen gözetiminde onlara hidroterapi eğitimlerini veriyoruz. Burası sosyalleştikleri, mutlu oldukları ve adeta buraya gelmekle heyecan duydukları bir merkez. Böyle birçok alanda hizmet veren merkez bölgemizde yok. Türkiye'de de sayısı enderdir." ifadelerini kullandı.



- "Burada yüzerek serinliyoruz"



Havuzdan faydalanan Mehmet Fatih Atmanoğlu da açıldığı günden bu yana merkeze gelerek kurslar ve sosyal aktivitelerden yararlandığını belirtti.



Batman'da hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle havuza girdiğini ifade eden Atmanoğlu, "Batman'da hava sıcak olduğu için engelliler olarak buradan faydalanıyoruz. Burası bizim için büyük bir nimet." dedi.



Hakan Felfecioğlu ise yüzmeyi çok sevdiğini dile getirerek, "Batman'da hava çok sıcak. Burada yüzerek serinliyoruz. Yüzmeyi öğreniyorum. Hocalara teşekkür ediyorum." diye konuştu.



