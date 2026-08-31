Benati incirinde 360 ton rekolte bekleniyor

İncirden geçen yıl yaklaşık 337 ton verim alındığını belirten Böyük, "Bu yıl 360 tonlarda olmasını bekliyoruz. Tüm üreticilerimize sezonun hayırlı olmasını diliyoruz. Bol bereketli kazançlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Serkan Böyük, Belediye Başkanı Hamit Tutuş ve kamu kurum amirleri, ilçeye bağlı Üçyol köyünde düzenlenen incir hasadı programına katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.