Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Kozluk'ta sağlık çalışanlarına eğitim verildi

        Kozluk'ta sağlık çalışanlarına eğitim verildi

        Batman'ın Kozluk ilçesinde sağlık çalışanlarına "Kanser ve Beslenme" ile "Otizm Spektrum Bozukluğu" eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 15:11 Güncelleme:
        Kozluk'ta sağlık çalışanlarına eğitim verildi

        Batman'ın Kozluk ilçesinde sağlık çalışanlarına "Kanser ve Beslenme" ile "Otizm Spektrum Bozukluğu" eğitimi verildi.

        İlçe Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitimlerde, diyetisyen Fidan Seyrek tarafından katılımcılara "Kanser ve Beslenme" eğitimi kapsamında, kanser riskini etkileyebilen beslenme alışkanlıkları, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi, işlenmiş gıda tüketiminin sınırlandırılması, yeterli posa alımı ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konularında bilgi verildi.

        Çocuk gelişimcisi Yüsra Değirmenci de katılımcılarla "Otizm Spektrum Bozukluğu" başlığında otizmin erken belirtileri, çocukların gelişim sürecinde dikkat edilmesi gereken işaretler, erken tanı ve müdahalenin önemi ile ailelerin doğru şekilde yönlendirilmesi konularında bilgi paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüşüyor
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        İdris Naim Şahin adliyede
        İdris Naim Şahin adliyede
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        İsveçli mobilya devi 1500 üründe indirime gidecek
        İsveçli mobilya devi 1500 üründe indirime gidecek
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Ailesiyle buluştu
        Ailesiyle buluştu
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        YouTuber Arif Kocabıyık adliyede
        YouTuber Arif Kocabıyık adliyede
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?

        Benzer Haberler

        3 kişinin öldüğü spor salonundaki yangına ilişkin 2 tutuklama
        3 kişinin öldüğü spor salonundaki yangına ilişkin 2 tutuklama
        Bakan Tekin: Top artık bizde, hep beraber bu sürece sahip çıkalım
        Bakan Tekin: Top artık bizde, hep beraber bu sürece sahip çıkalım
        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 81 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 81 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        Batman'da spor salonunda çıkan yangına ilişkin 2 kişi tutuklandı
        Batman'da spor salonunda çıkan yangına ilişkin 2 kişi tutuklandı
        Bakan Tekin: "Devlet Bahçeli çok devrimci bir konuşma yaptı"
        Bakan Tekin: "Devlet Bahçeli çok devrimci bir konuşma yaptı"
        Batman'da 35 firari hükümlü yakalandı
        Batman'da 35 firari hükümlü yakalandı