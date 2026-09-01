Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 81 kişi hakkında adli işlem yapıldı
Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 81 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 81 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Ağustos'ta Hasankeyf ve Gercüş ilçelerindeki yol kontrol noktalarında ve icra edilen diğer faaliyetler kapsamında aramalar yapıldı.
Aramalarda, gümrük kaçağı 9 bin 286 paket sigara, 100 kulaklık, 249 parfüm, 6 bin 570 litre motorin ve muhtelif malzeme ile 1 kilo 145 gram esrar, 105 kök kenevir, 63 kilogram tütün, 10 bin 456 sentetik hap, tabanca, 20 fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda 81 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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