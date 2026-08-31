Batman Valisi Canalp'ten spor salonundaki yangında ölenlerin yakınlarına taziye ziyareti

Batman Valisi Ekrem Canalp, özel bir spor salonunda çıkan yangında yaşamını yitirenlerin yakınlarını ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel bir spor salonunda dün çıkan, Şanziment Sarıoğlu (44), Emine Yani (42) ve Gülsüm Öztekin Tunç'un (27) hayatını kaybettiği, 9 kişinin dumandan etkilendiği yangına ilişkin Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 1'i işletme sahibi, 3'ü çalışan olmak üzere 4 kişinin işlemleri sürüyor.

- Vali Canalp acılı ailelere taziye ziyaretinde bulundu

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Canalp'in beraberinde AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile yangında yaşamını yitiren Şanziment Sarıoğlu, Emine Yani ve Gülsüm Öztekin Tunç'un ailelerini taziyeevlerinde ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, ziyaretlerde Vali Canalp ve Milletvekili Nasıroğlu'nun ailelere başsağlığı ve sabır, yaşamını yitiren vatandaşlara da Allah'tan rahmet dilediği kaydedildi.