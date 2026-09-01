Batman'da 35 firari hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince asayiş ve huzurun sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 1-31 Ağustos'ta kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

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