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        Batman'da 35 firari hükümlü yakalandı

        Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Batman'da 35 firari hükümlü yakalandı

        Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince asayiş ve huzurun sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 1-31 Ağustos'ta kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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