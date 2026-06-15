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        Mereto Dağı'nda haziran ayında "karla mücadele" çalışması

        Batman'ın Sason ilçesinde bulunan 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nda karla mücadele ve yol açma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Mereto Dağı'nda haziran ayında "karla mücadele" çalışması

        Batman'ın Sason ilçesinde bulunan 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nda karla mücadele ve yol açma çalışmaları sürüyor.

        Yurt genelinde yaz mevsimi etkisini gösterirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek noktalarından olan Mereto Dağı eteklerinde İl Özel İdaresi tarafından zorlu arazi koşullarında kar temizleme mesaisi yürütülüyor.

        Kış aylarında yoğun yağış alan ve bazı bölgelerinde çığ ile rüzgarın etkisiyle kar kalınlığının yer yer 3-4 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde, yollarının ulaşıma açılması için iş makineleriyle yoğun çaba sarf ediliyor.

        Zorlu coğrafi şartlara rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, dik yamaçlar ve kardan oluşan tünelleri arasında ilerleyerek, kapanan ulaşım hatlarını tek tek temizleyeyip ulaşıma elverişli hale getiriyor.

        İş makinesi operatörü Mehmet Şah Dönsel, AA muhabirine, zorlu arazi koşullarında yol açma çalışması yaptıklarını söyledi.

        Ekip olarak çalışma yaptıklarını belirten Dönsel, şunları kaydetti:

        "Karla mücadele çalışması yapıyoruz. Vatandaşa yol açmak için çalışıyoruz. Haziran ayının ortasındayız. Yer yer 4 metrelik kar yüksekliği var. Daha 4-5 kilometrelik yol var. Bu sene kar yağışı çok vardı. Yollar kardan kapanmış durumda biz de kar temizliği yapıyoruz. Yaz ayında karla mücadele çalışması yapıyoruz."

        Dönsel, çalışma yaptıkları yolda eğim yüksekliğinin çok olduğunu aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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