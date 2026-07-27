Sason Kaymakamı Başar'dan Sason Devlet Hastanesi'ne ziyaret
Sason Kaymakamı Furkan Başar, Sason Devlet Hastanesi'ne ziyarette bulundu.
Giriş: 27.07.2026 - 15:24 Güncelleme:
Sason Kaymakamı Furkan Başar, Sason Devlet Hastanesi'ne ziyarette bulundu.
Kaymakam Başar, beraberinde Hastane Başhekimi Dr. Fırat Güneş ile hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Hastalarla sohbet eden Başar, onlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Başar, sağlık çalışanlarıyla da görüşerek, özverili çalışmalarından dolayı onlara teşekkür etti.
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