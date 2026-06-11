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        Sason'da "1. Robotik ve Teknoloji Sergisi" açıldı

        Batman'ın Sason ilçesinde "1. Robotik ve Teknoloji Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 16:26 Güncelleme:
        Sason'da "1. Robotik ve Teknoloji Sergisi" açıldı

        Batman'ın Sason ilçesinde "1. Robotik ve Teknoloji Sergisi" açıldı.


        Sason Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen sergide, öğrenciler bilim ve teknoloji alanında yaptıkları çalışmaları sergiledi.


        Karşıyaka Kız Yatılı Bölge Ortaokulunda gerçekleştirilen sergiye, Sason Kaymakamı Furkan Başar, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüsamettin Akın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Cihan katıldı.


        Stantları ziyaret eden Ciğer, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.


        Ciğer, sergide emeği geçen yönetici, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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