Bayburtspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
TFF Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) takımlarından Bayburtspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
TFF Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) takımlarından Bayburtspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Gençosman Stadyumu'nda günde çift antrenman yapan Bayburt ekibi, güç ve tempo ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Sezon öncesinde yeni transferlerle kadrosunu güçlendiren sarı-siyahlı kulübün, altyapı ve konaklama standartları da yükseltildi.
Takım, Kurban Yazoğlu Tesisleri'nin yeniden hizmete girmesiyle modern bir çalışma ortamına kavuştu.
---
BAYBURT SPOR’DA YOĞUN TEMPO
BAYBURT
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.