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        Bayburtspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

        TFF Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) takımlarından Bayburtspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Bayburtspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

        TFF Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) takımlarından Bayburtspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

        Gençosman Stadyumu'nda günde çift antrenman yapan Bayburt ekibi, güç ve tempo ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

        Sezon öncesinde yeni transferlerle kadrosunu güçlendiren sarı-siyahlı kulübün, altyapı ve konaklama standartları da yükseltildi.

        Takım, Kurban Yazoğlu Tesisleri'nin yeniden hizmete girmesiyle modern bir çalışma ortamına kavuştu.

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        BAYBURT SPOR’DA YOĞUN TEMPO

        BAYBURT

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