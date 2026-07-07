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        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Bayburt'ta "30. Dede Korkut Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Şöleni" başladı

        Bayburt'ta "30. Dede Korkut Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Şöleni" başladı

        Bayburt'ta düzenlenen "30. Bayburt Dede Korkut Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Şöleni" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 23:18 Güncelleme:
        Bayburt'ta "30. Dede Korkut Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Şöleni" başladı

        Bayburt'ta düzenlenen "30. Bayburt Dede Korkut Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Şöleni" başladı.

        Vali Mustafa Eldivan, Bayburt Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde, Bayburt'un köklü tarihi, zengin kültürel mirası, yetiştirdiği mümtaz şahsiyetleri ve yaşattığı kadim değerleriyle Anadolu irfanının ışığını yansıtan önemli bir merkez olduğunu söyledi.

        Bu topraklarda gönül dünyasına ve kültürel hafızaya yön vermiş şahsiyetlerin yetiştiğini belirten Eldivan, "Bu müstesna şehir milli ve manevi değerlerimizi yaşatan güçlü bir medeniyet coğrafyası olmasının yanı sıra Türk kültür ve medeniyetinin en önemli kaynaklarından biri olan Dede Korkut'un izlerini asırlardır muhafaza eden kadim bir kültür yurdudur." diye konuştu.

        AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Dede Korkut'un sahip olduğu değerlerle her döneme ışık tutan ve irfanıyla aydınlatan bilge bir kişilik olduğunu anlattı.

        Belediye Başkanı Mete Memiş, Türk dünyasının köklü tarihinin, zengin kültürünün ve ortak hafızasının en kıymetli değerlerinden biri olan Dede Korkut'u 30'uncu kez şölenlerle anmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

        Dede Korkut'un, Türk dünyasının atası ve birleştiricisi olduğunu vurgulayan Memiş, bu anlamda Bayburt'un Dede Korkut'un mirasını geleceğe aktarmakta önemli bir misyon üstlendiğini kaydetti.

        Farklı ülkelerden gelen halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu etkinlikte, Türk dünyasından sanatçılar şarkılar seslendirdi.

        Etkinlik kapsamında Vali Eldivan, protokol üyeleri ve katılımcılar, Dede Korkut'un merkeze bağlı Masat köyündeki türbesini de ziyaret etti.

        30. Bayburt Dede Korkut Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Şöleni, 12 Temmuz'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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