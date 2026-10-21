Bayburt'ta arılı kovan desteği için saha kontrolleri sürüyor

Kontrollerde, kovanların mevcut durumu yerinde değerlendirilerek destekleme sürecine ilişkin tespitler yapılıyor. Çalışmalarla arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesi ve üreticilerin destekleme başvurularının sağlıklı şekilde yürütülmesi için saha incelemeleri gerçekleştiriliyor.

Bayburt’ta 2026 yılı arılı kovan desteklemesi kapsamında arılı kovanların yerinde tespit ve kontrol çalışmaları devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen çalışmalarda, destekleme başvurularına konu kovanlar sahada inceleniyor.

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