Bayburt'ta gıda işletmelerine yönelik denetimler sürüyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Gıda kontrol görevlileri tarafından yürütülen çalışmalarda, ürünlerin muhafaza şartları ile iş yerlerinin temizlik durumu da gözden geçirildi. Denetimlerde, işletme sahiplerine ve çalışanlarına gerekli uyarılarda bulunuldu.

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