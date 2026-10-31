Bayburt'ta köylerin ihtiyaçları KÖYDES toplantısında görüşüldü
Bayburt'ta Köy Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında yürütülen çalışmalar ile köylerde yapılması planlanan yatırımlar, Vali Mustafa Eldivan başkanlığındaki toplantıda görüşüldü.
Bayburt’ta Köy Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında yürütülen çalışmalar ile köylerde yapılması planlanan yatırımlar, Vali Mustafa Eldivan başkanlığındaki toplantıda görüşüldü.
Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, il genelinde KÖYDES çerçevesinde sürdürülen çalışmaların mevcut durumu ele alındı. Köylerin altyapı ihtiyaçları ve hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda ayrıca kırsal altyapının güçlendirilmesi, köylerde yaşam standartlarının yükseltilmesi ve öncelikli çalışmalar üzerinde duruldu.
Vali Eldivan, köylere sunulan hizmetlerin vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda etkin ve koordineli şekilde sürdürülmesinin önemine değinerek planlanan yatırımların Bayburt’a ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.
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