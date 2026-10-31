Bayburt'ta köylerin ihtiyaçları KÖYDES toplantısında görüşüldü

Vali Eldivan, köylere sunulan hizmetlerin vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda etkin ve koordineli şekilde sürdürülmesinin önemine değinerek planlanan yatırımların Bayburt’a ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Toplantıda ayrıca kırsal altyapının güçlendirilmesi, köylerde yaşam standartlarının yükseltilmesi ve öncelikli çalışmalar üzerinde duruldu.

Bayburt’ta Köy Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında yürütülen çalışmalar ile köylerde yapılması planlanan yatırımlar, Vali Mustafa Eldivan başkanlığındaki toplantıda görüşüldü.

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