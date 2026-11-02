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        Bayburt'ta öğrencilerle sabır ve tevekkül üzerine sohbet edildi

        Bayburt İl Müftülüğü tarafından yürütülen Her Ay Bir Konu Bir Konuk Projesi kapsamında Merkez Kaleardı Kur'an Kursu'nda öğrencilere yönelik sabır ve tevekkül konulu sohbet düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 09:39 Güncelleme:
        Bayburt'ta öğrencilerle sabır ve tevekkül üzerine sohbet edildi

        Bayburt İl Müftülüğü tarafından yürütülen Her Ay Bir Konu Bir Konuk Projesi kapsamında Merkez Kaleardı Kur’an Kursu’nda öğrencilere yönelik sabır ve tevekkül konulu sohbet düzenlendi.

        Müftü Yardımcısı Yener Kalender’in konuk olduğu programda, sabrın insan hayatındaki yeri, zorluklar karşısında metanetli olmanın önemi ve tevekkül anlayışı ele alındı.

        Sohbette sabrın yalnızca sıkıntılara katlanmak olmadığı, kişinin karşılaştığı güçlükler karşısında umudunu koruması ve öfkesini kontrol edebilmesi anlamına geldiği belirtildi. Tevekkülün ise kişinin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirip gerekli çabayı gösterdikten sonra Allah’a güvenmesi olduğu ifade edildi.

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        Program, sabır ve tevekkülün günlük hayattaki önemine ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra öğrencilerin konuya dair örnekler üzerinden görüşlerini paylaşmasıyla sona erdi.

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