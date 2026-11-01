Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Bayburt'ta denetimli serbestlik yükümlülerine tarih semineri

        Bayburt'ta denetimli serbestlik yükümlülerine tarih semineri

        Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülere yönelik 'Tarihteki Örnek Şahsiyetlerin Hayatı' konulu seminer düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 07:22 Güncelleme:
        Bayburt'ta denetimli serbestlik yükümlülerine tarih semineri

        Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülere yönelik 'Tarihteki Örnek Şahsiyetlerin Hayatı' konulu seminer düzenlendi.

        Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen seminer, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Erdem Saka tarafından verildi. Seminerde, Cumhuriyet'in kuruluş süreci ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın tarihi önemi anlatıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen Milli Mücadele süreci ile Türk tarihine yön veren örnek şahsiyetlerin hayatları ele alındı.

        Seminerde ayrıca milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemi üzerinde duruldu. Tarihte iz bırakan şahsiyetlerin yaşamlarından örneklerin paylaşıldığı seminerde, katılımcıların tarihi ve kültürel bilinçlerinin güçlendirilmesine ilişkin bilgiler aktarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta 34 dönümlük alanda ağaçlandırma çalışması yapıldı
        Bayburt'ta 34 dönümlük alanda ağaçlandırma çalışması yapıldı
        Bayburt Lisesinin 3 eTwinning projesi Ulusal Kalite Etiketi aldı
        Bayburt Lisesinin 3 eTwinning projesi Ulusal Kalite Etiketi aldı
        Bayburt'ta değerler eğitimi etkinlikleri sürüyor
        Bayburt'ta değerler eğitimi etkinlikleri sürüyor
        Bayburt'ta yerleşim alanlarında tilki ve yılan görüldü
        Bayburt'ta yerleşim alanlarında tilki ve yılan görüldü
        Aydıntepe'de şap aşılama ve küpeleme çalışmaları yeni yerleşimlerde devam e...
        Aydıntepe'de şap aşılama ve küpeleme çalışmaları yeni yerleşimlerde devam e...
        Bayburt Fen Lisesinde öğrencilerin başarıları velilerle değerlendirildi
        Bayburt Fen Lisesinde öğrencilerin başarıları velilerle değerlendirildi