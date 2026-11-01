Bayburt'ta denetimli serbestlik yükümlülerine tarih semineri

Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülere yönelik 'Tarihteki Örnek Şahsiyetlerin Hayatı' konulu seminer düzenlendi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen seminer, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Erdem Saka tarafından verildi. Seminerde, Cumhuriyet'in kuruluş süreci ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın tarihi önemi anlatıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen Milli Mücadele süreci ile Türk tarihine yön veren örnek şahsiyetlerin hayatları ele alındı.

Seminerde ayrıca milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemi üzerinde duruldu. Tarihte iz bırakan şahsiyetlerin yaşamlarından örneklerin paylaşıldığı seminerde, katılımcıların tarihi ve kültürel bilinçlerinin güçlendirilmesine ilişkin bilgiler aktarıldı.