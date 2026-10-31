Bayburt Fen Lisesinde öğrencilerin başarıları velilerle değerlendirildi
Bayburt Fen Lisesi 20262027 eğitim öğretim yılı Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı, velilerin katılımıyla yapıldı. Genel kurulda öğrencilerin akademik başarılarının artırılması, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ve okulaile iletişiminin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.
Bayburt Fen Lisesi 20262027 eğitim öğretim yılı Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı, velilerin katılımıyla yapıldı. Genel kurulda öğrencilerin akademik başarılarının artırılması, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ve okulaile iletişiminin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.
Okulun konferans salonunda düzenlenen toplantıda, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin faaliyetler hakkında velilere bilgi verildi. Öğrencilerin başarılarının artırılmasında ailelerin üstlendiği sorumluluk ve okul yönetimiyle kurulacak iletişimin önemi vurgulandı.
Eğitim kalitesinin yükseltilmesi, öğrencilerin sosyal yönden gelişimlerinin desteklenmesi ve okul ile aile arasındaki dayanışmanın artırılması konusunda değerlendirmeler yapıldı.
Okul yönetimi, toplantıya katılan velilere teşekkür ederek yeni eğitim öğretim yılının başarılı geçmesi temennisinde bulundu.
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