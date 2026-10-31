Arıcılık desteklemelerinde başvuru süresi uzatıldı
2026 yılı arılı kovan desteğinde başvurular bir hafta daha uzatıldı. Daha önce 30 Ekim olarak açıklanan başvuru süresinin uzatılmasıyla arıcılara işlemlerini tamamlamaları için ek süre tanındı.
2026 yılı arılı kovan desteğinde başvurular bir hafta daha uzatıldı. Daha önce 30 Ekim olarak açıklanan başvuru süresinin uzatılmasıyla arıcılara işlemlerini tamamlamaları için ek süre tanındı.
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, arıcılık desteklemelerinden yararlanmak isteyen üreticilerin 6 Kasım Cuma gününe kadar başvurularını tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
Arıcılar Birliği üyeleri başvurularını üyesi oldukları birliğe, birlik üyesi olmayan arıcılar ise İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapabilecek.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, arıcıların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve destekten yararlanabilmeleri için başvurularını son tarihe bırakmamaları uyarısında bulundu.
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