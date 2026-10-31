Bayburt'ta güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi

Güvenlik hizmetlerinin etkin sürdürülmesi ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine ilişkin görüş alışverişi yapılan toplantıda, mevcut uygulamalar üzerinde duruldu.

Vali Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen toplantıda, emniyet ve jandarma birimlerince yapılan faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda, kent genelinde kamu düzeninin korunması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirler ve sahadaki uygulamalar görüşüldü.

Bayburt’ta huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar, Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında ele alındı.

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