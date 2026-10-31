Demirözü Belediyesinden öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti

Bayburt'un Demirözü ilçesinde belediye, ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz ulaşım hizmeti sunuyor. Öğrencilerin okullarına güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak amacıyla belediyenin araç filosuna yeni bir otobüs dahil edildi.

Demirözü Belediyesi tarafından yürütülen hizmet kapsamında öğrenciler sabah saatlerinde evlerinden alınarak okullarına götürülüyor. Öğle yemeği için evlerine bırakılan öğrenciler, yemek sonrasında yeniden okullarına ulaştırılıyor. Gün sonunda ise öğrencilerin güvenli şekilde evlerine dönüşleri sağlanıyor.

Ücretsiz ulaşım hizmetiyle ailelerin ulaşım yükünün hafifletilmesi ve öğrencilerin eğitim kurumlarına erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.