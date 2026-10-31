Gençlik Merkezinde okçuluk eğitimleri sürüyor
Bayburt Gençlik Merkezinde gençlere yönelik okçuluk eğitimleri devam ediyor. Gençler, geleneksel okçuluk branşını tanıyarak yay kullanımı ve atış teknikleri üzerine uygulamalı çalışmalar gerçekleştiriyor.
Bayburt Gençlik Merkezinde gençlere yönelik okçuluk eğitimleri devam ediyor. Gençler, geleneksel okçuluk branşını tanıyarak yay kullanımı ve atış teknikleri üzerine uygulamalı çalışmalar gerçekleştiriyor.
Merkezde düzenlenen eğitimlerde okçuluğun temel kuralları ve uygulama teknikleri hakkında bilgi veriliyor. Gençlik lideri Kadir Köprücü eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda gençler, yay tutuşu, doğru duruş ve hedefe odaklanma konularında pratik yapıyor.
Fiziksel becerinin yanı sıra dikkat, konsantrasyon ve disiplin gerektiren okçuluk, gençlerin farklı bir spor branşıyla tanışmasına da imkân sunuyor. Uygulamalı eğitimlerle gençlerin elgöz koordinasyonlarını geliştirmeleri ve spor alışkanlığı kazanmaları destekleniyor.
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