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        Aydıntepe'de şap aşılama ve küpeleme çalışmaları yeni yerleşimlerde devam ediyor

        Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 2026 yılı sonbahar dönemi büyükbaş hayvan şap aşılama kampanyası sürüyor. Daha önce 13 köyde tamamlanan çalışmaların ardından Akbulut, Gümüşdamla ve Çiğdemlik köyleri ile Kale Mahallesi'nde aşılama ve hayvan kayıt işlemleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 08:41 Güncelleme:
        Aydıntepe'de şap aşılama ve küpeleme çalışmaları yeni yerleşimlerde devam ediyor

        Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde 2026 yılı sonbahar dönemi büyükbaş hayvan şap aşılama kampanyası sürüyor. Daha önce 13 köyde tamamlanan çalışmaların ardından Akbulut, Gümüşdamla ve Çiğdemlik köyleri ile Kale Mahallesi'nde aşılama ve hayvan kayıt işlemleri gerçekleştirildi.

        Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanya kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal’ın katılımıyla veteriner hekimler büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygularken buzağıların küpeleme işlemlerini de yaptı.

        Hayvanların aşılanması ve küpelenerek kayıt altına alınması, hayvan varlığının takibi, hastalıklarla mücadele ve yetiştiricilerin tarımsal desteklerden yararlanması açısından önem taşıyor. İlçe genelindeki saha programı belirlenen takvim doğrultusunda sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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