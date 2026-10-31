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        Bayburt'ta yerleşim alanlarında tilki ve yılan görüldü

        Bayburt'ta yiyecek arayan tilkiler yerleşim alanlarında görülürken, üniversite kampüsündeki bir yılan da cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 09:47 Güncelleme:
        Bayburt'ta yerleşim alanlarında tilki ve yılan görüldü

        Bayburt'ta yiyecek arayan tilkiler yerleşim alanlarında görülürken, üniversite kampüsündeki bir yılan da cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Otogar civarında, yıldız evler yakınlarında her sabah evlerinin çevresinde gördükleri tilkiyi beslediklerini söyleyen Osman Bulunmaz, bu kez de hayvanın karnını doyurdu. Bulunmaz'ın verdiği yiyecekleri yiyen tilki, bir süre çevrede dolaştıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

        Arpalı beldesinde ise yiyecek arayan başka bir tilki, fırıncı esnafı Harun Alemdar'ın dikkatini çekti. Tilkiye seslenen Alemdar, "Gel sana sıcak lavaş vereyim. Üstüne biraz da tereyağı süreyim, az da küflü lor atayım, gel ye" diyerek seslendi. Ancak kapının açılmasıyla ürken tilki hızla kaçarak gözden kayboldu.

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        Genellikle gece ve günün alacakaranlık saatlerinde hareketli olan tilkiler, keskin koku alma ve işitme duyuları sayesinde yiyeceklerini kolaylıkla bulabiliyor. Farklı besinlerle beslenebilen tilkiler; küçük kemirgenler, kuşlar, böcekler, meyveler ve bulabildikleri diğer gıdaları tüketebiliyor. İnsanlardan uzak duran ve ürkeklikleriyle bilinen tilkiler, yiyecek bulmakta zorlandıklarında yerleşim yerlerinin çevresine kadar gelebiliyor.

        Öte yandan Bayburt Üniversitesi kampüs alanında bir öğrenci tarafından yılan görüldü. Öğrenci, çok yaklaşmayıp uzaktan yılanı cep telefonuyla kayda aldı. Kıvrılarak ilerleyen yılan, yol kenarından süzülerek uzaklaştı.

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        Uzmanlar, yaban hayvanlarıyla karşılaşıldığında hayvanlara yaklaşılmaması, dokunulmaması ve doğal yaşam alanlarına müdahale edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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