Bayburt'ta organ bağışı farkındalık sempozyumu düzenlenecek

Sempozyumda organ bağışı, beyin ölümü ve organ naklinin tıbbi ve dini boyutlarının ele alınmasıyla toplumda organ bağışına ilişkin farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Gökhan Budak konferans salonunda saat 13.30'da başlayacak programda, organ bağışı ve beyin ölümü konusu ele alınacak. Oturumda, Organ ve Doku Nakli Erzurum Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Abdullah Can sunum yapacak.

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