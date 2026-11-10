Bayburt'ta seraların karkas kurulumları tamamlandı

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) iş birliğinde yürütülen 'Sera Kurulum Projesi'nde sera karkaslarının montajı tamamlandı. Yüzde 70 hibe ve yüzde 30 çiftçi katkısıyla sürdürülen projede, diğer kurulum çalışmaları devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, sera alanlarındaki çalışmaları yerinde takip etti. Üreticilerle de bir araya gelen Köse, yürütülen çalışmalar ve projenin ilerleyişi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Projenin önemli bir aşamasının geride kaldığını ifade eden Köse, kalan çalışmaların tamamlanmasının ardından seraların üreticilerin kullanımına sunulacağını kaydetti.

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Modern seracılığın yaygınlaştırılması ve örtü altı üretim kapasitesinin artırılmasını kapsayan proje ile Bayburt’ta, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi amaçlanıyor.