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        Bayburt'ta 'Azerbaycan Zafer Günü' coşkuyla kutlandı

        Bayburt Üniversitesinde, 8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü dolayısıyla Uluslararası Öğrenci Topluluğu ile Akademik Düşünce, Eğitim ve Medeniyet (ADEM) Topluluğunun iş birliğinde program düzenlendi. Kardeşlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı etkinlikte, Karabağ Zaferi'nin tarihi önemi ve TürkiyeAzerbaycan ilişkileri ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Bayburt'ta 'Azerbaycan Zafer Günü' coşkuyla kutlandı

        Bayburt Üniversitesinde, 8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü dolayısıyla Uluslararası Öğrenci Topluluğu ile Akademik Düşünce, Eğitim ve Medeniyet (ADEM) Topluluğunun iş birliğinde program düzenlendi. Kardeşlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı etkinlikte, Karabağ Zaferi’nin tarihi önemi ve TürkiyeAzerbaycan ilişkileri ele alındı.

        Programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Goşgar Zeynalov, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Programda, Doç. Dr. Ramin Sadık, 'Zafere Giden Yol' başlıklı sunumuyla Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi’ne uzanan sürecini anlattı. Ardından Dr. Öğr. Üyesi Uğur Doğan yönetimindeki koro tarafından türküler söylendi, öğrencilerin halk oyunları gösterileri sahnelendi.

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        Programda, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ortak tarih, kültürel bağlar ve dayanışma ruhu vurgulanırken, Vali Mustafa Eldivan da Azerbaycan Zafer Günü’nü kutlayarak Karabağ Zaferi’nde hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve minnetle andı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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