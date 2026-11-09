Mobil sosyal hizmet aracı Aydıntepe ve Demirözü'nde hizmet verdi

Gün boyunca sürdürülen çalışmalarda vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirildi. Mobil araçta görevli personel, sosyal hizmet modelleri, başvuru süreçleri ve sunulan destekler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Görüşmelerde vatandaşların talep ve ihtiyaçları dinlenerek ilgili hizmetlere yönlendirme yapıldı.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün mobil sosyal hizmet aracı, Aydıntepe ilçesinin ardından Demirözü'ne bağlı Beşpınar ve Yazıbaşı köylerinde vatandaşlara hizmet verdi.

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