Bayburt'ta kayıp avcı ölü bulundu
Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyünden ava gittikten sonra kaybolan 53 yaşındaki Hamit Timur, sabah saatlerinde kaybolduğu yerin yaklaşık 150 metre uzağında ölü bulundu.
Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyünden ava gittikten sonra kaybolan 53 yaşındaki Hamit Timur, sabah saatlerinde kaybolduğu yerin yaklaşık 150 metre uzağında ölü bulundu.
Merkeze bağlı Yanıkçam köyü çevresinde jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen arama çalışmalarında Timur’un cansız bedenine ulaşıldı. İlk değerlendirmelerde kalp krizi geçirmiş olabileceği üzerinde durulan Timur’un kesin ölüm nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
Öte yandan Hamit Timur'un, 2024 yılında Edirne’de görev yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Enes Timur’un babası olduğu öğrenildi.
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