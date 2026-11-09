Bayburt'ta kayıp avcı için arama çalışması sürüyor
Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyünden Hamit Timur'dan ava gittikten sonra haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.
Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyünden Hamit Timur'dan ava gittikten sonra haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre Timur, avdayken kayboldu. Dün saat 15.00 sıralarında Timur'a ulaşılamaması üzerine ekipler harekete geçti. Merkeze bağlı Yanıkçam köyü çevresinde kaybolan Timur'u bulmak için jandarma ve AFAD ekipleri çalışma yürütüyor. Drone desteğiyle sürdürülen aramalarda ekipler, Timur'un izine ulaşmaya çalışıyor.
Akşam saatlerinde başlayan arama çalışmaları devam ediyor.
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