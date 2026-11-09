Bayburt'ta kayıp avcı için arama çalışması sürüyor

Edinilen bilgiye göre Timur, avdayken kayboldu. Dün saat 15.00 sıralarında Timur'a ulaşılamaması üzerine ekipler harekete geçti. Merkeze bağlı Yanıkçam köyü çevresinde kaybolan Timur'u bulmak için jandarma ve AFAD ekipleri çalışma yürütüyor. Drone desteğiyle sürdürülen aramalarda ekipler, Timur'un izine ulaşmaya çalışıyor.

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