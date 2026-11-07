Bayburt'un yüksek kesimlerine kar yağdı
Bayburt'un kırsal kesimi kar yağışıyla beyaza büründü.
Giriş: 07.11.2026 - 14:18 Güncelleme:
Bayburt'un kırsal kesimi kar yağışıyla beyaza büründü.
İki gündür aralıklarla yağmurun etkili olduğu kentin yüksek bölgelerine hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağdı.
Kar nedeniyle Kop Dağı Geçidi mevkisi ile bazı köyler beyaz örtüyle kaplandı.
Şehir merkezinde ise yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ