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        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Bayburt, 18 ilden 60 takımın katıldığı Kamu Spor Oyunları'na ev sahipliği yapıyor

        Bayburt, 18 ilden 60 takımın katıldığı Kamu Spor Oyunları'na ev sahipliği yapıyor

        Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda Bayburt'ta düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Karadeniz Bölge Müsabakaları başladı. Voleybol ve masa tenisi branşlarında gerçekleştirilen karşılaşmalar 11 Kasım'a kadar devam edecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 13:32 Güncelleme:
        Bayburt, 18 ilden 60 takımın katıldığı Kamu Spor Oyunları'na ev sahipliği yapıyor

        Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda Bayburt’ta düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Karadeniz Bölge Müsabakaları başladı. Voleybol ve masa tenisi branşlarında gerçekleştirilen karşılaşmalar 11 Kasım’a kadar devam edecek.

        Organizasyonun açılış törenine Vali Mustafa Eldivan, Milletvekili Orhan Ateş, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimettin Selçuk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Açılış programında sporun dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendiren yönüne vurgu yapıldı. Programda, kamu çalışanları arasındaki kaynaşmanın artırılması, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması mesajı verildi. Vali Eldivan da organizasyonda mücadele edecek takımlara başarı dileklerini iletti.

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        Program kapsamında kamu yöneticilerinin katılımıyla voleybol maçı da oynandı.

        39 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından stant açılarak organ bağışı ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. Sporcular, organ bağışına dikkat çekmek için "Kalbinize bir kez sorun, hayat vermek ister mi?" yazılı pankarta sahaya çıktı. Organ bağışının bir kişiye yeniden yaşam şansı, birçok aileye ise umut olabileceği vurgulandı.

        18 ilden 60 takımın mücadele ettiği bölge müsabakalarında başarılı olan ekipler, İzmir’de düzenlenecek Türkiye finallerine katılma hakkı kazanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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