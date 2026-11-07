Bayburt'un iki köyünde yangın sonrası hasar tespiti yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, yangından etkilenen yapılarda incelemelerde bulundu. Çalışmalarda ev ve ahırlarda meydana gelen hasarlar değerlendirilerek gerekli teknik tespitler gerçekleştirildi.

Bayburt’un Yerlice ile Güzelce köylerinde ev ve ahırlarda çıkan yangınların ardından hasar tespit çalışması yapıldı.

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