Bayburt'un iki köyünde yangın sonrası hasar tespiti yapıldı
Bayburt'un Yerlice ile Güzelce köylerinde ev ve ahırlarda çıkan yangınların ardından hasar tespit çalışması yapıldı.
Giriş: 07.11.2026 - 11:16 Güncelleme:
Bayburt’un Yerlice ile Güzelce köylerinde ev ve ahırlarda çıkan yangınların ardından hasar tespit çalışması yapıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, yangından etkilenen yapılarda incelemelerde bulundu. Çalışmalarda ev ve ahırlarda meydana gelen hasarlar değerlendirilerek gerekli teknik tespitler gerçekleştirildi.
Ekiplerin incelemeleriyle yangının yapılarda oluşturduğu hasarın boyutu kayıt altına alındı.
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