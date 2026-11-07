Bayburt'ta yapı denetim kuruluşlarına büro denetimi yapıldı
Bayburt'ta faaliyet gösteren yapı denetim kuruluşlarının büroları, Yapı Denetimi Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında denetlendi.
Bayburt’ta faaliyet gösteren yapı denetim kuruluşlarının büroları, Yapı Denetimi Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında denetlendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personelince yapılan kontrollerde, kuruluşların büro ortamları, teknik personel durumları, faaliyetlerine ilişkin kayıt ve belgeleri incelendi. Ayrıca yapı denetim süreçlerinin mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediği kontrol edildi.
Denetimlerde, kuruluşların görev ve sorumluluklarını ilgili mevzuat hükümlerine göre yerine getirip getirmediği de gözden geçirildi. Denetimlerde, yapı denetim hizmetlerinin etkin, sağlıklı ve güvenilir şekilde yürütülmesi üzerinde de duruldu.
İl Müdürlüğü, yapı güvenliğinin sağlanması ve denetim sisteminin etkinliğinin artırılması amacıyla kent genelindeki kontrol çalışmalarını sürdürüyor.
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