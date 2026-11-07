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        KUDAKA'nın Anadolu'dakiler Mali Destek Programı başvuru süresi uzatıldı

        Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen 2026 Yılı Anadolu'dakiler Coğrafi İşaretli Ürünlerin Üretimi ve Tanıtımı Mali Destek Programının başvuru süresi uzatıldı. Programa başvurular 20 Kasım 2026 tarihine kadar yapılabilecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 10:52 Güncelleme:
        KUDAKA'nın Anadolu'dakiler Mali Destek Programı başvuru süresi uzatıldı

        Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen 2026 Yılı Anadolu’dakiler Coğrafi İşaretli Ürünlerin Üretimi ve Tanıtımı Mali Destek Programının başvuru süresi uzatıldı. Programa başvurular 20 Kasım 2026 tarihine kadar yapılabilecek.

        Toplam 75 milyon lira bütçeye sahip program kapsamında coğrafi işaretli ürünlerin üretim, işleme, paketleme ve tanıtım kapasitelerinin geliştirilmesi, yerel değerlerin katma değerinin artırılması ve ürünlerin pazara erişim imkânlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

        Program çerçevesinde proje başına 2 milyon lira ile 10 milyon lira arasında mali destek sağlanacak. Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 23.59’a kadar yapılabilecek. Taahhütnamelerin son teslim tarihi ise 27 Kasım 2026 Cuma günü saat 18.00 olarak belirlendi.

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        Programın başvuru rehberi, ayrıntıları ve ek belgelerine KUDAKA’nın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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