Bayburt'ta balık satış noktalarında denetim yapıldı

Bayburt'ta balık satış noktaları, su ürünlerinin mevzuata uygunluğu ve tüketici sağlığı açısından denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince yapılan denetimlerde, satışa sunulan balıkların yasal boy limitlerine uygunluğu, av yasaklarına uyulup uyulmadığı ile işletmelerin hijyen ve muhafaza şartları incelendi.

Denetimler sırasında işletme sahiplerine ilgili mevzuat hükümleri hakkında bilgi verildi. Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesine yönelik çalışmalar kapsamında işletmecilere gerekli uyarı ve hatırlatmalarda bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, balık satış noktalarındaki denetimlerin aralıklarla devam edeceğini bildirdi.